VÍDEO Tot el que has de saber sobre les mascaretes

El Col·legi de Metges de Barcelona ha publicat un vídeo protagonitzat per l'actor Queco Novell en què s'explica com utilitzar correctament les mascaretes. Les autoritats sanitàries han recomanat usar-ne en el dia a dia i cada cop són més les persones que, davant la manca d'estoc, en fabriquen de manera casolana. És per això que l'entitat ha volgut compartir un petit tutorial per saber com protegir-nos bé.El Col·legi explica que cal que les mascaretes tapin el nas, la boca i la barbeta i que s'ajustin bé a la forma facial. Un cop posada, no s'ha de tocar i per treure-la s'ha de fer a través de les gomes. Si portes ulleres, el millor serà que les posis per sobre.Novell explica que les recomanades per a la població són les mascaretes casolanes i les quirúrgiques i demana que es guardin les especialitzades amb filtres per als sanitaris. A més, recorda que és important rentar-se sovint les mans i mantenir les distàncies de seguretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor