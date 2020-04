Acumulació de vianants al carrer Major de Sarrià en ple confinament

Un compañero saliente de guardia me envía unas fotos de esta mañana: Sarrià, Barcelona... NOS ESTAMOS VOLVIENDO LOCOS? #SiTuSalesYoMeExpongo #EstoNoSeHaAcabado https://t.co/Kt4xJpVqyI pic.twitter.com/h4SDgsB5ms — Sergi Bellmunt (@sbellmunt) April 11, 2020

La Guàrdia Urbana de Barcelona va sorprendre a un nombre considerable de gent transitant pel carrer Major de Sarrià en ple confinament aquest dissabte. A les imatges enregistrades per la patrulla i publicades per Betevé es pot veure molts de vianants caminant per la via, un fet que alguns veïns ja havien anat denunciant a través de les xarxes:D'aquí poc es complirà el mes des que es va decretar l'estat d'alarma i que tot l'Estat està confinat a casa seva. Dilluns (dimarts en el cas de Catalunya) moltes de les persones que treballaven abans del confinament total hauran de tornar als seus llocs de treball, amb una xifra de morts que les darreres 24 hores ha repuntat i ha trencat la tendència a la baixa que hi havia hagut fins ara.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor