VÍDEO Sessió de fitness als balcons i menjadors de Barcelona

Centenars de persones s'han sumat aquest diumenge al migdia a una sessió de fitness compartida als balcons i menjadors de Barcelona. La iniciativa, impulsada pel consistori, a través de l'Institut Barcelona Esports i en col·laboració amb els Centres Esportius Municipals, tenia una coreografia creada per l'ocasió amb la cançó Ballarem del grup KOERS.Tot i que el repte esportiu estava pensat per fer-se des dels balcons, alguns s'hi han sumat des del menjador o des d'altres espais de la casa. Aquesta iniciativa s'emmarca en la campanya de promoció de l'esport "Barcelona es mou dins de casa" que recomana a tothom que faci esport a casa i ofereix propostes i recursos per fer-ho.

