Alerten d'un nou increment d'ingressos a l'Hospital Universitari de Vic

L'Hospital Universitari de Vic ha alertat aquest diumenge que "estan tornant a augmentar els ingressos via urgències, tant de persones amb patologia respiratòria compatible amb la covid-19, com per accidents o altres malalties".Per aquest motiu el Consorci Hospitalari i l'Ajuntament de Vic han fet una crida a "mantenir les mesures de prevenció davant el repunt d'ingressos" amb l'objectiu que la ciutadania "no relaxi les mesures de prevenció i aïllament".Per ajudar a "conscienciar" la població han elaborat missatges que difonen per les xarxes socials i un vídeo divulgatiu protagonitzat per diversos professionals que demanen als osonencs "la seva col·laboració i apel·lar a la implicació de tots per contenir la pandèmia".

