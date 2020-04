La Guàrdia Civil intenta impedir les caramelles de Callús aturant els cotxes que tenien permís per posar música

La @guardiacivil perseguint veïns de #Callús vestits de #caramelles, i perseguint dos cotxes de la organització de @caramelles que tenien permís per posar música pel poble.



Veïns que denuncieu i cossos de seguretat sense humanitat. Foteu fàstic. — Dam🎗️ (@DamBadiaTeixido) April 12, 2020

Callús, cobrint caramelles des dels balcons:

-¿A dónde va usted?

-Estic treballant, sóc fotoperiodista

-Usted no puede trabajar

-Sí que puc, els periodistes som servei essencial

-DNI y acreditación, no se mueva@CunilleraTeresa, pot dir als seus agents que es llegeixin el BOE? pic.twitter.com/a6QjrT3dv2 — Jordi Borràs (@jordiborras) April 12, 2020

La Guàrdia Civil ha tornat a fer de les seves al Bages. Si fa més de 20 dies va multar un manresà que els parlava en català , en aquesta ocasió li ha tocat l'experiència desagradable a Callús i les seves caramelles. I també al fotoperiodista Jordi Borràs, que es trobava en el municipi fent un fotoreportatge.Agents del cos de la benemèrita s'han dedicat a empaitar i identificar callussencs vestits de caramelles i dos cotxes de l'organització que tenien permís per posar música per acompanyar la cantada que hi havia programada des dels balcons. L'organització de les caramelles de Callús havia sol·licitat el corresponent permís a l'Ajuntament de la població i a la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, que és la que els toca per influència.Aquest no ha estat l'únic fet desagradable protagonitzat per la Guàrdia Civil. També el fotoperiodista Jordi Borràs, que s'ha desplaçat al Bages per fer un reportatge de la celebració, ha estat aturat pels agents, malgrat portar ben visible el braçalet de periodista. Segons ha denunciat a les xarxes, els guàrdies civils han negat en primera instància que la seva feina fos essencial i posteriorment l'han identificat retenint-lo al carrer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor