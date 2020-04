Sánchez admet que calen mesures per frenar el contagi però també per evitar la paràlisi econòmica

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest diumenge que el confinament continua malgrat que aquest dilluns (dimarts a Catalunya) centenars de milers de persones podran tornar a treballar. "Només acaba la mesura extrema de la hivernació", ha dit el president espanyol. En aquest sentit, Sánchez ha admès que cal combinar mesures per frenar el contagi però també per evitar la paràlisi econòmica. A partir d'aquest dilluns i dimarts, ha detallat el president, es recuperaran "només les activitats que es van interrompre" amb el confinament total. "El confinament general serà la regla durant almenys les pròximes dues setmanes", ha insistit.Sánchez ha repassat les dades fins ara del coronavirus, unes estadístiques que "representen l'angoixa i l'esperança" dels malalts i "l'alegria dels que s'han recuperat". El president ha dit que les dades mostren "la magnitud d'un desafiament" que s'havia viscut des de la Segona Guerra Mundial. Aquest diumenge es compleixen quatre setmanes de confinament, i Sánchez ha dit que s'han pogut veure els encerts, perquè s'ha pogut "aplanar la corba i reduir la pressió sobre el sistema sanitari". "El creixement abans de l'estat d'alarma era d'un 33% i ara és d'un 3%", ha explicat el president del govern espanyol, que ha admès que les decisions han estat difícils de prendre però han beneficiat els ciutadans i les comunitats autònomes.Els resultats positius que ha reivindicat Sánchez es veuen en el nombre d'hospitalitzats i encara no recullen els efectes del confinament total, que avui compleix ja dues setmanes. "No és la victòria, encara estem lluny, però són els primers passos", ha dit, però ha demanat "no deposar les armes i continuar combatent", ha afegit. El president espanyol ha dit que el desafiament es troba en el front sanitari però també en l'econòmic.Sánchez ha insistit que "l'únic objectiu és salvar vides i evitar contagis" i que les decisions que es prenen es basen en el criteri dels experts. "L'estat d'alarma està donant fruits", ha insistit, i ha dit que no es prenen mesures noves, sinó "garantir una seguretat laboral" als treballadors. "El govern espanyol sempre actuarà amb la pressió del comitè científic. Avaluarem l'evolució de la pandèmia i actuarem amb més o menys restriccions", ha reblat.El president espanyol també ha volgut remarcar que la situació a partir de dilluns no serà la mateixa de fa dues setmanes, perquè qui presenti el menor símptoma o hagi estat en contacte amb positius, no podran anar a treballar. Caldrà mantenir la distància de seguretat i les empreses hauran de facilitar protecció necessària als treballadors, i els col·lectius més vulnerables no podran tampoc anar a treballar si el seu metge els dona una baixa. "No estem entrant a la segona fase, no estem en fase de desescalada, continua el confinament general. Només ha acabat la mesura extrema d'hivernació", ha dit.Sánchez ha dit que s'aplicaran "marcadors" per mesurar la propagació dels contagis i la capacitat de resposta del sistema de salut. "Són els que ens guiaran durant la desescalada i ens permetran avançar l'aixecament de les restriccions", ha dit. "Si no es pot, mantindrem o reforçarem les restriccions. El primer sempre serà la salut", ha deixat clar, i ha insistit que l'objectiu és "evitar una recaiguda"."La potència destructiva del virus no distingeix ni territoris ni colors polítics. Som en una guerra total", ha apuntat, i ha reclamat una resposta conjunta en l'àmbit nacional i també europeu. Sobre el principi de resposta de Brussel·les, Sánchez ha celebrat el primer pas però ha reclamat que continuaran pressionant per una resposta més àmplia. En aquest sentit, ha dit que a Espanya cal també una resposta unitària. "Podem avançar-nos per mitigar els danys socials i econòmic. Necessitem un gran pacte per a la reconstrucció", ha dit. "La desescalada serà progressiva i cautelosa", ha dit. Sánchez ha demanat, però, que la "desescalada" sigui ràpida en el món polític.Sánchez ha demanat deixar enrere el "llenguatge agressiu" i s'ha compromès per treballar en aquest sentit des de la Moncloa. En aquest sentit, ha reclamat "diàleg, consens i pacte" de cara al futur immediat, i ha insistit en la "unitat" i la "gratitud". Per tot plegat, ha tornat a emplaçar a les forces polítiques a uns nous pactes de la Moncloa, una proposta que va aixecar els recels de l'oposició durant el debat de la pròrroga de l'estat d'alarma de dijous passat al Congrés dels Diputats. "La meva proposta és sincera. Tota l'oposició ha de ser pas de la reconstrucció econòmica i social", ha dit. També ha emplaçat als partits nacionalistes a sumar-s'hi i ha garantit que aquests pactes no serviran per afavorir una recentralització.El president té previst reunir-se aquesta setmana que ve una primera reunió per impulsar els nous pactes de la Moncloa. "Treballem per a l'acord, és necessari", ha dit Sánchez, que ha reconegut que des de la recuperació de la democràcia espanyola els pactes no han estat la tònica habitual. "El problema que tenim és descomunal. Vencerem aquesta guerra i necessitarem totes les forces d'aquest país per vèncer la postguerra", ha insistit el president espanyol. "Ningú pot guanyar sol aquesta guerra, només units podrem guanyar el virus", ha reblat.El president espanyol ha traslladat aquest diumenge matí als presidents de les comunitats autònomes, amb els quals s'ha reunit per videoconferència, que no s'ha iniciat cap "desescalada" en les mesures de confinament. Ho ha fet després de la carta que li ha enviat Torra en la qual li demana els informes sanitaris en els quals es basa per a començar a relaxar les mesures de confinament total.El cap de l'Executiu s'ha referit, durant la trobada, a la nova pròrroga de l'estat d'alarma, en el qual els sectors productius no essencials i que no poden fer teletreball reprendran la seva activitat. En aquest context ha explicat als presidents autonòmics que és "important" traslladar als ciutadans que "no es relaxaran les mesures", que continua el "confinament" i que "no s'ha iniciat cap desescalada".Així ho ha manifestat Sánchez després de la carta que li ha enviat el president de la Generalitat, Quim Torra, en la qual li demana els "informes sanitaris i epidemiològics" en els quals s'ha basat per a ordenar el cessament del confinament total. En la carta, Torra reitera la seva petició de no aixecar el confinament: "Vists les dades epidemiològiques actuals a Catalunya, resulta necessari adoptar noves mesures que continuïn limitant el contacte entre ciutadans, protegint així a la població del risc de contagi".

