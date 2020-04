El Govern aprovarà un pla per reduir l'impacte de la tornada a la feina dictada per Sánchez

El Govern es resigna a la tornada a la feina a partir de dimarts. El president Quim Torra havia anunciat a la conferència de presidents autonòmics, davant l'anunci que els treballadors de sectors no essencials hagin de tornar a la feina, que l'executiu català no es quedaria "de braços plegats" "Prendrem les nostres pròpies mesures i decisions per protegir la nostra gent", havia anunciat. Aquestes, però, no passaran per desobeir les instruccions del govern espanyol sinó per prendre mesures pal·liatives que evitin que la pandèmia es propagui als transports i als llocs de feina.Torra ha admès que no té competències ni pot traslladar seguretat jurídica als que no vulguin anar a treballar, però sí que el seu govern aprovarà aquest diumenge a la tarda una sèrie de mesures aprovades al Procicat, que reuneix tots els agents del Govern implicats en l'emergència."Hi haurà treballadors que hauran d'anar a treballar, hi estaran obligats i correran un perill i jo els he de protegir", ha dit en roda de premsa des de les Cases dels Canonges abans de lamentar "la temeritat i la irresponsabilitat" del govern de Sánchez que ha optat per "recentralitzar" de forma poc eficaç.I com es fa això de "protegir" la gent sense les competències per impedir el retorn efectiu a la feina? Les mesures que ratificarà el Govern passaran per la "protecció als vulnerables, corresponsabilitat, escolta activa, monitorització de canvis i prevenció per evitar anar a remolc emergències".La idea del Govern és fer "control sanitari a partir dels tests", repartir mascaretes i controlar, amb personal de protecció civil i Mossos, les aglomeracions als transports públics i als centres de treball. I finalment una crida a la responsabilitat col·lectiva i el civisme.Una altra via, tot i que pot ser més lenta, és promoure que, apel·lant als riscos laborals, no obrin les empreses que no poden garantir la protecció dels treballadors per evitar contagis. Un milió de catalans haurien de tornar, segons els càlculs de Torra, a treballar el dimarts. El cap de l'executiu català ha reclamat també aplicar ja mesures com la renda bàsica i ha admès que el seu govern, que per ara ha invertit 1.800 en la lluita contra la covid-19, estudia també mesures d'increment de la pressió fiscal.Torra ha afirmat que Catalunya ha seguit "sempre" el criteri dels científics i això és el que el duu a demanar que no es relaxin les mesures. En aquest sentit ha recordat que la situació no està controlada, que el 89% de les UCI estan ocupades, hi ha sobrecàrrega de treball dels professionals i la situació és crítica a les residències.Torra ha afirmat que Sánchez encara és a temps de "corregir" la seva decisió perquè pitjor que un confinament total són "2 o 3 confinaments totals, com s’ha vist en altres països com Itàlia i Irlanda". El president català també ha demanat la suspensió d’impostos a les empreses davant la frenada econòmica.La conselleria de Salut va presentar dissabte un pla de desconfinament en quatre fases i demanava que, en tot cas, aquest no s'aixequi fins a finals d'abril. Torra ha explicat que coneix el document i que és un document de treball que haurà d'avaluar el Procicat, que és el que prendrà les decisions, també amb l'assessorament de l'epidemiòleg Oriol Mitjà.En aquesta línia, el cap de l'executiu català havia demanat aquest mateix diumenge per carta a Pedro Sánchez que no aixequés el confinament total i conèixer de primera mà els informes en els que es basa per fer-ho després que es confirmés que dimarts els que no puguin fe teletreball hauran de tornar a la feina encara que no siguin activitats "essencials".En la roda de premsa Torra ha assumit "l'error de precipitació" de dir que el dia 14 hi hauria mascaretes per a tots els ciutadans a les farmàcies. Hi seran el dia 20.

