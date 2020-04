Boris Johnson surt de l'hospital per continuar la recuperació de la Covid-19 a casa

El primer ministre britànic Boris Johnson deixa l'hospital on estava ingressat des de diumenge passat per la Covid-19 per continuar la recuperació des de casa, segons informen diversos mitjans locals. Fins ara havia estat a l'hospital Saint Thomas, al sud de Londres, on havia arribat a a estar ingressat a l'UCI per culpa de la malaltia.

El primer ministre havia donat positiu al coronavirus el 27 de març, però no va ser fins diumenge passat quan va haver de ser ingressat a l'hospital. Degut a que els símptomes del virus havien anat a pitjor, Johnson va ser traslladat a l'UCI, on va haver de rebre oxigen de manera externa.

