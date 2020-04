Els hospitals valencians permetran que una persona s'acomiadi físicament dels malalts greus

El País Valencià permetrà que una persona es pugui acomiadar físicament dels pacients més greus ingressats per la Covid-19 als hospitals. La conselleria de Sanitat valenciana ha anunciat aquesta nova mesura, on també permetrà a la resta de família comunicar-se amb el pacient a través de dispositius tecnològics. De fet, es valorarà la presència d'un nombre superior de persones en el cas que "existeixin llaços familiars que ho justifiquin i es garanteixi la seva seguretat".L'administració valenciana ha dissenyat un protocol d'acompanyament a la fi de la vida per a persones ingressades en hospitals durant la pandèmia per coronavirus, ja que, segons ha destacat en un comunicat, aquesta malaltia ha generat una de les conseqüències més dures d'aquest període:que les persones ingressades a l'hospital no puguin estar acompanyades pels seus éssers estimats en els moments finals de la seva vida.La consellera de Sanitat , Ana Barceló, va avançar divendres que aquest protocol es remetria a tots els departaments de Salut. Barceló ha insistit que s'ha pogut aprovar "gràcia a l'esforç" de la Generalitat a portar el material de protecció necessari que permeti als familiars acomiadar-se amb seguretat dels seus éssers estimats.El protocol estableix dos possibles escenaris de comiat: un se situa abans que el pacient entri en fase terminal un dia o dos abans de la mort i l'altre es dóna hores abans de la mort. Serà el personal sanitari qui activarà el protocol i quedarà en mans de la família, d'acord amb la voluntat del pacient, en quin moment d'aquests dos supòsits desitja acudir a l'hospital per acompanyar-lo i acomiadar-se.La persona ingressada ha de triar a un familiar com a interlocutor (portaveu familiar) a qui s'informarà de l'inici d'aquesta etapa i s'oferirà la possibilitat de realitzar una visita per romandre durant unes hores a l'habitació al costat de la persona ingressada.Es valorarà la presència d'un nombre superior de persones en el cas que existeixin llaços familiars que ho justifiquin i es garanteixi la seva seguretat.El familiar que acudeixi a l'hospital haurà de seguir el "Protocol de protecció de la persona visitant excepcional" establert pel centre, que serà lleugerament diferent en funció que el pacient sigui un cas positiu o negatiu de coronavirus.A més, aquest protocol preveu que es "maximitzarà" l'ús de tecnologies de comunicació mitjançant recursos proporcionats per l'hospital i es facilitarà la presència virtual de la resta de familiars a l'habitació i la comunicació amb la persona ingressada

