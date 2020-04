El Col·legi de Metges demana a Sánchez que escolti el Govern i allargui el confinament total

El president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, demana a Pedro Sánchez que atengui la petició de la Generalitat d'allargar el confinament total. En una entrevista al 3/24, Padrós ha reclamat que no es baixi el grau de contenció per tal que el sistema sanitari "espongi la pressió que té en aquests moments" i pugui "tenir més força per atendre pacients de covid-19 i altres afectacions".Padrós sosté que els processos de desconfinament no tenen per què ser iguals a tot Catalunya. De fet, creu que són més efectius si es fan per regions. El president del Col·legi considera que estem en "una guerra contra un enemic invisible" i que les armes dels professionals sanitaris "són els equips de protecció individual".Per altra banda no ha volgut especular sobre la possibilitat d'un segon rebrot però afirma que "el virus serà amb nosaltres força temps". Davant la possibilitat que la situació s'allargui, Padrós creu que "molta activitat del sector sanitari ha de tornar a la normalitat". "Hi ha àmbits en els quals no podem anar tard, com en els trasplantaments o els tractaments oncològics", ha reflexionat en veu alta.Padrós ha avançat que el Col·legi de Metges publicarà en les pròximes hores un tutorial sobre mascaretes en el qual detallarà com s'han d'utilitzar correctament. Segons el president del COMB, les persones sanes poden utilitzar les mascaretes casolanes o quirúrgiques però cal que se'n faci un bon ús. "És molt important saber com s'han de posar i treure", ha explicat tot detallant que les casolanes es poden rentar i tornar a reutilitzar.

