Protecció Civil prioritza la distribució de mascaretes als nodes de transport

Protecció Civil prioritzarà la distribució de mascaretes als nodes de transport a l'espera de rebre detalls del govern espanyol durant aquest diumenge. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha destacat que treballen perquè la setmana vinent els usuaris del transport públic puguin tenir aquest "element complementari de protecció i seguretat que complementa el manteniment de les distàncies".En declaracions a l'ACN ha indicat que confien que durant aquest diumenge l'executiu de Sánchez els farà arribar la informació que necessiten i el vespre d'aquest diumenge podran donar informació concreta sobre el final del confinament total. Ha demanat a les empreses que mantinguin el teletreball i facilitin una entrada esglaonada a la feina.Delgado ha dit que encara no coneixen el número de mascaretes de les que disposaran ni la disponibilitat. Sí que ha indicat que utilitzaran totes les que estiguin a la seva disposició, tant si arriben de l'Estat, les ha adquirit el Govern o provenen d'oferiments. "Les novetats són constants", ha assegurat Delgado. "Tant de bo en tinguem un bon estoc", ha afegit.[noticiai]198572[/noticia]A diferència del que van exposar els tècnics del govern espanyol, Delgado apunta que la situació del proper dimarts no serà com la del passat dia 16 , primer dia de l'estat d'alarma, sinó que la mobilitat serà menor que aquell dia perquè "la reducció es va assolir amb el pas dels dies i les setmanes". ""Dimarts no torna la normalitat, sinó que tornem a la situació inicial de l'estat d'alarma", ha insistit Delgado. L'únic canvi dimarts serà en l'activitat laboral per assalariats" que deixarà de limitar-se a serveis essencials. Per mantenir el confinament en la mesura del possible ha demanat a les empreses que tothom que pugui mantingui el teletreball i que facilitin l'entrada esglaonada dels treballadors.Protecció Civil "està treballant en diferents àmbits operatius per veure quines accions es posaran en marxa dimarts, d’una banda minimitzar les aglomeracions al transport públic per garantir que no hi ha ocupacions massives, i també quines provisions tindrem de cara a dimarts i quines provisions es podran fer".Aquest dissabte es va presentar una nova web de Protecció Civil . Delgado ha indicat que respon "a la certa preocupació respecte la durada del confinament" davant "la complexitat, l'esgotament que suposa l'allargament del confinament". Ha explicat que els dos elements claus de la web són "l'autocura i fer xarxa".La web vol mostrar "com fer un bon confinament seguint unes rutines i pautes molt bàsiques però que a vegades s'obliden, com tenir unes rutines, horaris, com fer el teletreball o interactuar amb els nostres fills", ha indicat. "L'altre element indispensable és fer xarxa, ajudar els més vulnerable que tenim a prop", ha afegit.En aquest sentit ha posat l'èmfasi en ajudar a les persones grans i als menors. "En un moment que creiem crític, de cert esgotament per les properes setmanes i incertesa perquè algú està interpretant que dimarts torna la normalitat i no és així, la web reforça aquest confinament, garanteix eines per aquestes dues setmanes que tenim per endavant", ha reblat.

