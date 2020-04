Sánchez nega que es «desescali» el confinament per la tornada a la feina

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha traslladat aquest diumenge matí als presidents de les comunitats autònomes, amb els quals s'ha reunit per videoconferència, que no s'ha iniciat cap "desescalada" en les mesures de confinament.Ho ha fet després de la carta que li ha enviat Torra en la qual li demana els informes sanitaris en els quals es basa per a començar a relaxar les mesures de confinament total.El cap de l'Executiu s'ha referit, durant la trobada, a la nova pròrroga de l'estat d'alarma, en el qual els sectors productius no essencials i que no poden fer teletreball reprendran la seva activitat. En aquest context ha explicat als presidents autonòmics que és "important" traslladar als ciutadans que "no es relaxaran les mesures", que continua el "confinament" i que "no s'ha iniciat cap desescalada".Així ho ha manifestat Sánchez després de la carta que li ha enviat el president de la Generalitat, Quim Torra, en la qual li demana els "informes sanitaris i epidemiològics" en els quals s'ha basat per a ordenar el cessament del confinament total.En la carta, Torra reitera la seva petició de no aixecar el confinament: "Vists les dades epidemiològiques actuals a Catalunya, resulta necessari adoptar noves mesures que continuïn limitant el contacte entre ciutadans, protegint així a la població del risc de contagi".El president espanyol ha recordat que el seu govern repartirà a partir d'aquest dilluns deu milions de màscares en els espais públics de transport "més importants del país", però ha volgut deixar clar que es tracta d'una recomanació específica que no substitueix a les anteriors prioritats. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha recomanat a les empreses que no poden garantir la seguretat en el treball no obrir Segons els ha explicat Sánchez, la distribució de màscares serà a partir d'aquest dilluns, dimarts i dimecres, en determinats accessos del metro, de Rodalies, en els nodes de transport públic i només per als que es traslladin a llocs de treball. El repartiment el faran les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i policies locals i autonòmiques amb col·laboració d'efectius de Protecció Civil.La Generalitat va lamentar dissabte no haver estat informada sobre el dispositiu, però el subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ja ha explicat aquest diumenge a l'ACN que prioritzaran el repartiment als nodes de transport.A més, Sánchez ha incidit en què la recomanació és que totes les persones que puguin desplaçar-se en vehicle privat al treball així ho facin, evitant així els trasllats en trasnport públic.

