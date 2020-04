El Govern aposta per mantenir tancades les empreses que no garanteixin la protecció dels treballadors

Davant l'aixecament imminent del confinament total, el Govern ha reafirmat la necessitat de no reobrir les empreses que no siguin essencials si no es garanteix la seguretat. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha defensat aquest diumenge que és "raonable" mantenir tancats aquells llocs de treball en què no es pugui complir amb la protecció dels treballadors.En una entrevista a RAC1, el conseller ha alertat que hi haurà companyies que no podran disposar dels equips i condicions necessàries per tornar a la feina aquest dimarts. "Sóc conscient que hi haurà empreses que els costarà garantir els EPI, però si no els asseguren, no es podrà tornar a obrir perquè podem tenir un rebrot de la malaltia. Si no hi ha protecció, la decisió raonable és no tornar a obrir", ha dit.En aquest sentit, el Homrani ha demanat als treballadors afectats que posin una denúncia a la Inspecció de Treball si veuen vulnerat el seu dret a la seguretat.D'altra banda, el conseller també ha demanat més mesures per facilitar la conciliació laboral i familiar dels ocupats que teletreballen. "La tornada serà molt complicada. Les recomanacions continuen vigents, i una les dificultats que ens trobarem és la conciliació. Les escoles continuen tancades, i finalment no s'ha fet el permís de conciliació", ha explicat. Per això, ha demanat al govern espanyol que aprovi "un permís especial de conciliació que asseguri uns ingressos".Pel que fa als ERTO, que j a afecten més de 657.000 treballadors a Catalunya , el Homrani ha assegurat que "no es podie frenar" i ha dit que aquestes retallades temporals són "millors que no pas un expedient de regulació on s'acomiada".El conseller també ha fet autocrítica de la gestió del Govern amb el sistema residencial i ha admès que caldrà revisar-lo. En aquest sentit ha apuntat que ha estat "la part més feble de l'estat del benestar". El vicepresident Pere Aragonès va decidir retirar del seu departament les competències sobre residències i passar-les a Salut.

