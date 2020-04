Repunt en el nombre de defuncions a l'Estat per coronavirus: 619 en 24 hores

La tendència a la baixa en el nombre de morts per coronavirus dels últims dies sembla haver-se vist pertorbada per un lleuger repunt dels casos. Segons les dades del Ministeri de Sanitat fetes públiques aquest diumenge el nombre de morts durant les últimes 24 hores ha estat de 619, un centenar més que ahir, quan es van notificar 510 defuncions.

El sumatori total és de 16.972 defuncions arreu de l'Estat. Pel que fa el total de contagis es situa en un total de 166.019, uns 5.000 més que dissabte.



Pel que fa a la quantitat de pacients donat d'alta, superen els 60.000, concretament uns 62.391, fet que suposa gairebé un increment d'uns 2.000 curats més que el dia anterior, on el total era de 59.109.

Com des de l'inici de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els territoris més afectats. La primera ja ha arribat a les 6.278 defuncions, mentre que la segona encara es manté dins dels 3.000, concretament uns 3.442. Ara bé, les UCI catalanes continuen sent les que pateixen més pressió a l'Estat: a hores d'ara ja hi ha 2.658 ingressats. Més d'un miler per davant de Madrid.

Després de diversos dies amb una tendència a la baixa -757, 683, 605 i 510 víctimes- aquest és el primer cop que es produeix un lleuger repunt en les morts. Una xifra que ofereix un context poc alentidor de cara a demà, quan s'aixeca el confinament total i molta gent haurà de tornar a treballar.

