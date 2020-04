Iglesias insinua divisions al govern espanyol sobre el confinament total

“...El presidente de la patronal dijo: Ya perdemos 100.000 millones al mes... La secretaria del sindicato respondió: Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica pero ahora está en riesgo la vida de las personas...”👇🏻https://t.co/WOKSdDV06M — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 11, 2020

El vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030 del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha insinuat possibles divisions sobre el confinament total a l'executiu al voltant de la idea del confinament total. Aquest diumenge al matí Iglesias ha publicat una piulada on comparteix un article sobre les pressions de les patronals a Bèrgam per mantenir en marxa la producció en plena pandèmia.El líder d'Unidas Podemos ha citat l'intercanvi entre un líder patronal i una líder sindical a Bèrgam d'un text de la periodista Alba Sidera. "No he demanat mai el tancament de cap fàbrica però ara està en risc la vida de les persones", ha ressaltat.