Les sectes es reconverteixen amb el coronavirus: noves narratives i estratègies de captació

El psicòleg clínic Miguel Perlado ha augurat un "canvi de narrativa i de captació adeptes" en les sectes per adaptar-se a la realitat que provoca el coronavirus. Es calcula que arreu de l'Estat aquests grups afecten el 0,9% de la població, amb uns 300 grups establerts que intentaran aprofitar tota classe de teories sobre el coronavirus per "adaptar-les als seus ensenyaments" i presentar el confinament com una prova necessària per a l'adepte.En una entrevista d'Europa Press, l'especialista ha advertit que les sectes podran interpretar la pandèmia com una "oportunitat per al canvi o la transformació" i hi haurà canvis en la seva relació. El concepte de grupalitat i contacte directe no serà possible durant el confinament, la qual cosa pot donar un nou context al sentit de grup.És per això que Perlado creu que el coronavirus provocarà un "increment de propostes màgiques", amb la venda de tota mena d'objectes protectors i "nous gurus" buscaran obtenir notorietat i deixar el seu segell personal.Per una banda, l'expert explica que una de les conseqüències que provoca el confinament és que hi hagi adeptes que el visquin amb familiars que no estan introduïts, la qual cosa obre la possibilitat de tensions o noves reflexions. Segons assegura, situació està vista com una amenaça per aquests grups, ja que pot propiciar que es puguin "obrir vies de diàleg" amb persones no captades i aprofitar la situació per intentar desvincular-se.Per altra, però, Perlado no descarta un augment de reclutacions després del confinament. Considera que les sectes més beneficiades per la situació poden ser els grups amb propostes "multinivell" i els que ofereixen recursos de creixement personal amb "una dinàmica absorbent i excloent". Les menys beneficiades poden ser les basades en el contacte més directe i que no estiguin preparades pel salt digital.Segons l'expert, la clau de la supervivència d'aquests grups serà si s'han adaptat o no al món digital: "l'interrogant és veure què passarà amb aquestes sectes que no estaven preparades". Un 45% d'elles rebutgen tot allò relacionat amb els mitjans digitals i el nou escenari pot reconvertir aquestes línies de pensament.En canvi, d'altres sí que han invertit en el món digital i destinen recursos a elaborar plataformes i webs, i tenen als adeptes "permanentment connectats" amb xats, videoconferències i reunions en línia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor