Psicòlegs presenten una llista de recomanacions per superar el dol durant el confinament

La xarxa de psicòlegs Psikered, que ofereix acompanyament al dol, ha adaptat els seus consells a les grans restriccions de comiat als difunts que està provocant l'emergència sanitària del coronavirus.



Psikered adverteix que el fet de no poder tenir cura, acompanyar i acomiadar-se d'un ésser estimat "provoca que el malestar s'aguditzi i pugui arribar a convertir-se en una vivència traumàtica". És per això que ha fet una llista de recomanacions sobre com poder afrontar-ho en el context actual.

Demanar a el personal de la funerària que posi al taüt una carta de comiat, un dibuix o un altre objecte personal com a símbol de comiat, és una de les recomanacions que es fan. Així plantegen que les persones afectades intentin centrar-se en el que sí que es pot fer.Un altre exercici que proposen és el de crear una mena de caixa de la persona difunta on posar les seves coses, així com posar-hi cartes, dibuixos, fotografies o qualsevol altre objecte significatiu. La idea és que, un cop estigui feta es pugui guardar per al record i trobar en aquest fet una certa sensació de comiat.Una altra de les recomanacions és crear un racó especial a casa dedicat a el mort durant aquests dies de confinament (col·locant les seves fotos al costat d'una espelma o unes flors).





