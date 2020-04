Aragonès aposta per «un nou Pla Marshall» a Catalunya per «reconstruir» l'economia

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha apostat per "un nou 'Pla Marshall'" a Catalunya un cop es retorni a l'activitat econòmica per injectar liquiditat i "garantir que té oxigen" i no es "destrueix" la capacitat productiva. "Caldrà articular un mecanisme de finançament dirigit públicament i amb un fons de reconstrucció", ha explicat Aragonès en una entrevista al programa FAQS de TV3, on ha afegit que caldran "grans acords" i "una agenda catalana de reconstrucció".

A l'entrevista, Aragonès també ha criticat que el govern espanyol "hagi volgut centralitzar el poder" a l'Estat però que ara, al seu parer, "distribueixi responsabilitats".

Per al vicepresident, això es podrà veure amb el repartiment de material de protecció al transport públic que ha anunciat l'executiu de Pedro Sánchez –que ha criticat que no se'ls ha detallat com s'ha de fer- i la vigilància a carreteres, que recaurà als governs autonòmics.

De fet, Aragonès també ha criticat durament el procés de compra de material de l'Estat, que ha qualificat de "fracàs". Segons el conseller d'Economia, si el Govern català "no s'hagués espavilat" a comprar material pel seu compte tot i les indicacions de l'executiu espanyol "ara la situació seria molt pitjor".En clau econòmica, a banda del 'Pla Marshall' per al retorn de l'activitat Aragonès també ha demanat que es garanteixi la liquiditat ara durant la crisi sanitària i ha exigit al govern espanyol que "faci el mateix que a la Generalitat" i els impostos i taxes pròpies esperi a cobrar-los quan hagi passat la crisi. "Un govern té molts més recursos que una empresa", ha dit Aragonès, que ha demanat així que es pugui garantir que treballadors, autònoms i empreses tenen suficients recursos.D'altra banda, Aragonès també ha remarcat la importància de tenir prou recursos per a Salut i la lluita del coronavirus, fet que creu que es facilitarà "en les properes setmanes" quan previsiblement s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat al Parlament. De fet, el vicepresident ha dit que els comptes hauran de servir per enfocar la "reconstrucció i reordenació" tant del sistema sanitari com del país i ha demanat als grups parlamentaris "responsabilitat i generositat per aportar solucions".El vicepresident ha insistit en la necessitat d'allargar el confinament total, posicionament contrari al del govern espanyol, que a partir d'aquest dimarts ja preveu començar a aixecar restriccions, com la que només els treballadors de serveis essencials vagin a treballar. Segons Aragonès, és una decisió "precipitada" perquè encara hi ha "risc de rebrot". Ha lamentat que "just ara s'està arribant a alentir la corba" i ha advertit que si hi ha un repunt "hi ha molt poc marge perquè el sistema sanitari aguanti". "No ens ho podem permetre", ha avisat.Aragonès ha defensat així allargar el confinament, ja que ha avisat que si no es fa ara una mesura "dràstica" per "preservar la vida" la situació esdevindrà "molt més difícil" tant humanitària com econòmicament.

