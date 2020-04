Moren 96 avis més de residències de Catalunya

En les darreres 24 hores han mort per coronavirus 96 residents dels geriàtrics catalans, segons les dades que ha fet públiques Salut aquest dissabte. La xifra, que inclou tant els que han traspassat a la pròpia residència com els que han mort en un hospital , és notablement inferior als 160 de divendres.El coronavirus ja ha provocat la mort de 1.663 persones que vivien en residències d'avis a Catalunya des del 15 de març. A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades.A més, hi ha 3.375 residents diagnosticats i 1.034 hospitalitzats. Fins avui Salut ha confirmat que són 342 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 430 amb persones amb simptomatologia. Totes elles, segons la conselleria, estan aïllades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor