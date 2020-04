Tornen a repuntar els morts per coronavirus als hospitals de Catalunya: 111 en 24 hores

Nou repunt en el nombre de víctimes mortals diàries per coronavirus als hospitals catalans. Si ahir divendres ja augmentava la xifra, després de dos dies continuats de descensos, aquest dissabte ho ha tornat a fer, amb 111 noves víctimes mortals, 11 més que el centenar exacte de divendres. A més, Salut ha informat de la mort per coronavirus de 96 avis de residències catalanes , ja sigui en hospitals o a la pròpia residència.La dada no obstant, manté una certa tendència a l'estabilització al voltant dels 100 morts, lluny dels rècords negatius de la setmana passada, quan alguns dies s'havien superat amb escreix els 200 morts, i especialment lluny del rècord negatiu (272 víctimes) del 30 de març. En total, 3.442 persones han perdut la vida des que va arribar la pandèmia a Catalunya.Pel que fa als nous positius confirmats, se n'han registrat 1.043, per sota dels 1.257 del dia anterior. Des de l'inici de la pandèmia, el territori català ha sumat un total de 34.027 infectats, i 5.328 d'aquests són professionals sanitaris. Des de l'arribada de la pandèmia, 2.658 perdones han estat ingressades de gravetat, i la xifra s'ha incrementat avui de 29.Les dades més positives arriben gràcies als 14.975 pacients de Covid-19 que ja han rebut l'alta des de l'inici de la pandèmia. En les últimes hores s'han comptabilitzat 677 persones que han superat la malaltia, per sota de les 785 del dia anterior.

