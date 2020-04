Els EUA ja són el país amb més morts al món per coronavirus

Els Estats Units han arribat aquest dissabte a un total de 19.882 morts confirmats per Covid-19, de manera que superen Itàlia (19.468) i es confirmen com el país amb més víctimes mortals per la malaltia. El nombre de contagis confirmats és de 514.415, gairebé un terç del total de 1,7 milions d'afectats a tot el món.Aquest dissabte el president nord-americà, Donald Trump, ha aprovat la declaració de desastre per a l'estat de Wyoming, amb la qual cosa, i per primera vegada en la història del país, tots els estats de la unió estan en situació de declaració de desastre simultàniament.Els 50 estats, les Illes Verges nord-americanes, les Illes Marianes del Nord, el districte de Columbia, Guam i Puerto Rico han estat autoritzats a nivell federal a declarar l'emergència. Mentrestant, es continuen desplegant la Guàrdia Nacional i les Forces Armades per respondre a la crisi.La regió més afectada continua sent la de Nova York i Nova Jersey, on aquest dissabte les autoritats municipals de Nova York han anunciat que no es reprendrà el curs escolar. A més, l'estat de Nova York, ha constatat 783 nous morts en les últimes hores, fins a un total de 8.627 víctimes, tot i que les xifres apunten a l'optimisme."És potser el final del principi", ha declarat el governador de l'estat, Andrew Cuomo, parafrasejant el primer ministre britànic Winston Churchill, després de reconèixer que la corba de morts sembla haver-se "estabilitzat en un nivell horrible".El governador ha explicat que, tot i la gravetat de les xifres de morts, el nombre d'hospitalitzacions s'ha estabilitzat. "Els casos semblen haver assolit un altiplà. És el que tots models anticipaven. Cap ens oferia nos un descens immediat. Però la taxa d'hospitalitzacions ha baixat", ha explicat. Amb tot, un centenar de persones segueix en cures intensives, en estat crític, i un altre centenar segueix en estat greu.Un altre indici més de la gravetat de la crisi als Estats Units és l'anunci aquest dissabte que hi ha 550 tripulants del portaavions nord-americà Theodore Roosevelt contagiats per coronavirus.

