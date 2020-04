Baixen les morts a França però la suma total s'apropa a les 14.000 víctimes

Les autoritats franceses han informat aquest dissabte de 353 morts als hospitals en les últimes 24 hores, de manera que sumen ja 13.832 morts per coronavirus des de l'1 de febrer. La xifra suposa una important reducció respecte a la de divendres, quan es va informar de 554 morts.El director general de Sanitat del Govern francès, Jérôme Salomon, ha comparegut aquest dissabte per donar compte del nombre de morts, dels quals París distingeix entre els 8.943 que han traspassat als hospitals i els 4.889 que ho han fet a residències de gent gran i centres sociosanitaris.A més hi ha 93.700 positius, 3.114 més que divendres, amb la qual cosa ja són tres els dies seguits de descens del nombre de nous casos. "Sembla que estem entrant en un altiplà epidèmic, però l'epidèmia segueix activa. Quedar-se a casa salves vides. Repeteixo: no hem de relaxar els nostres esforços", ha subratllat Salomon.Quant als hospitalitzats, la xifra total és de 31.320, dels quals 6.883 estan en cures intensives, 121 menys en les últimes 24 hores. Aquest també és el tercer dia consecutiu de disminució de l'nombre de pacients en reanimació.

