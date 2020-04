L'auditoria del «Barçagate» veu irregularitats en el contracte amb I3 Ventures

L'audioria encarregada pel FC Barcelona a Price Waterhouse Cooper per esbrinar l'abast del conegut com a Barçagate, quan el club va contractar l'empresa I3 Ventures monitorar les seves xarxes socials i aquesta va recórrer a perfils falsos per atacar els de president Josep Maria Bartomeu, hauria arribat a unes conclusions demolidores. Segons avança el diari Sport , aquesta feina es es va pagar per sobre de preu de mercat, a una empresa de dubtós prestigi i amb factures trossejades.D'acord amb aquesta informació, obtinguda de la pròpia auditoria, aquesta assenyala que el preu de gairebé un milió d'euros que va cobrar I3 Ventures per la seva feina va ser excessiu, i que el preu de mercat estaria entre els 120.000 i els 150.000 euros.A la vegada, s'assenyala que l'empresa té un "dubtós prestigi", i que resulta "estrany" contractar una empresa uruguaiana quan d'altres a l'Estat haurien proporcionat "millor servei i millor preu", segons Sport. Finalment, l'auditoria indicaria que els contractes es van fraccionar en cinc parts, per evitar el seu pas pel comité d'adjudicacions del club.Aquesta informació arriba dos dies després que es conegués que sis directius del Barça havien dimitit , i després que l'exvicepresident Emili Rousaud afirmés que " algú ha posat la mà a la caixa " al club.

