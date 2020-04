Ja són 48 els positius per coronavirus en presons catalanes

Un total de 22 interns del mòdul quatre del centre penitenciari de Quatre Camins han donat positius per coronavirus i la xira d'afectats per Covid-19 registrada a les presons catalanes s'eleva fins als 48, quatre dels quals ja han rebut l'alta.Els resultats arriben després que es decidís fer la prova PCR a tots els 145 presos del mòdul, ja que s'havien detectat 5 casos en només 7 dies. Aquest dissabte a la tarda han arribat els primers 103 resultats, que revelen 22 nous positius, tots ells asimptomàtics. Tots els presos de Quatre Camins amb prova negativa seran desplaçats al mòdul 1 del mateix centre per aïllar-los del focus del brot.Per la seva banda, els positius amb símptomes lleus i que no requereixin suport respiratori es quedaran al mòdul 4, que actuarà com una extensió de l'hospital penitenciari de Terrassa. El trasllat a l'hospital ha quedat descartat pels departaments de Justícia i Salut, a causa de l'increment en les últimes hores i preveient un nou augment. El centre sanitari té 31 llits, 22 dels quals destinats a casos de coronavirus. D'aquests, 16 estan ocupats.Pel que fa als treballadors de presons catalanes, 43 han donat positiu per coronavirus, 10 a Quatre Camins. En aquesta presó també es farà una prova PCR a tots els professionals que hagin estat en contacte amb els interns del mòdul 4.

