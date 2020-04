Els Mossos aixequen acta al capellà de Gandesa quan celebrava un viacrucis

El capellà de Gandesa no guanya per a ensurts esta Setmana Santa. Els Mossos d’Esquadra van acudir a l’església parroquial la nit de Dijous Sant quan el mossèn, Josep Maria Garcia, estava celebrant dins el temple un Via Creu que estava sent enregistrat per tal de ser emès pel nou canal de Youtube de Gandesa TV. Fonts dels Mossos d’Esquadra han explicat aque els agents van aixecar acta al capellà i a quatre persones més, que es trobaven gravant, "per incompliment de les mesures de confinament".El mateix s’havia fet diumenge de Rams, també en ple confinament degut a l’estat d’alarma pel coronavirus, quan el mossèn va presidir una eucaristia que va ser enregistrada i emesa per a que els fidels poguessen seguir des de casa la commemoració religiosa. Dijous, però, no va ser tan plàcida la celebració com diumenge, perquè arran d’una denúncia, aquesat vegada es van presentar els Mossos a l’església i van aixecar acta dels fets que estaven duent a terme les cinc persones, tot i que a porta tancada. “Estàvem gravant amb les mesures corresponents, amb mascareta i la distància suficient, però hi va haver una trucada i els mossos van aixecar acta”, ha explicat el mossèn en un whatsapp que, com les imatges de vídeo, s’han escampat ràpidament pel poble.De fet, esta no ha estat la única celebració "atípica" religiosa esta Setmana Santa a l'Ebre. A Deltebre, el mossèn va decidir fer la missa de Dijous Sant a bord del remolc d'un camí voltant pels carrers Per acabar d’adobar la setmana, al mateix missatge mossèn Garcia explica que uns lladres han accedit a l’ermita de la Fontcalda els últims dies i han robat el sistema de megafonia que hi havia instal·lat, a banda d’ocasionar cert desordres però sense danys materials més enllà de la sostracció. Els lladres també s’haurien allotjat alguns dies en un dels apartaments de lloguer del balneari, ara tancats, aprofitant que s’hi guardaven queviures.

