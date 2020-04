El municipalisme català presenta un decàleg amb 55 mesures per fer front al coronavirus

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han publicat un decàleg amb 55 mesures dirigides a les administracions per "reforçar el sistema sanitari, abordar la crisi social i les necessitats de les persones més vulnerables" davant el coronavirus.Les mesures afronten les "tres crisis" que ha desencadenat l'epidèmia: la sanitària, la social i l'econòmica, segons ha explicat el president de l'ACM i alcalde de Deltebre (Tarragona), Lluís Soler, en un comunicat. Soler ha defensat anar més enllà del que és urgent per poder sortir de la forma "més segura, ràpida i resilient" de la situació creada per la Covid-19.Per la seva banda, la presidenta de l'FMC, Olga Arnau, ha destacat que "la principal preocupació el municipalisme són les persones", qüestió que constitueix el centre de les 55 mesures del decàleg.L'ACM i la FMC aposten per mantenir el confinament, "reforçar el sistema sanitari" i realitzar tests massius a la població, a més de garantir que els professionals sanitaris comptin amb mitjans de protecció suficients.També defensen que les residències s'incorporin al sistema de salut, "per millorar la coordinació, l'atenció i la transparència en la gestió", i establir un pla de contingència social per atendre col·lectius vulnerables."El decàleg municipalista demana reorientar totes les polítiques públiques a l'atenció social a la generació d'ocupació, estable, segura i de qualitat, per no cronificar la crisi social, després de la sanitària", han destacat les dues associacions vinculades al món local.També han demanat la flexibilització de la regla de despesa pública, per tal que les administracions locals "puguin utilitzar el seu superàvit per poder-lo utilitzar per combatre la crisi amb polítiques expansionistes i anticícliques", i la suspensió dels pagaments dels impostos, taxes i tributs.Destaquen, així mateix, la necessitat d'"apostar decididament per incorporar les TIC com un dret i servei essencial, al mateix nivell que l'electricitat, l'aigua o el gas", suspendre els desnonaments i promoure polítiques d'habitatge social.

