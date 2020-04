Més de 657.000 treballadors estan afectats per ERTO a Catalunya

Ja s'han presentat 89.101 expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a Catalunya, que afecten un total de 657.014 treballadors, segons dades d'aquest dissabte del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La dada suposa un increment d'un miler d'expedients i d'uns 2.000 treballadors en comparació amb aquest divendres.Els ERTO per força major representen el 95,30% dels presentats, i afecten el 88,30% dels treballadors en aquesta situació.Barcelona continua com a demarcació més perjudicada pels ERTO, amb 64.669 expedients i 514.908 afectats. A Girona hi ha 10.111 ERTO que afecten 64.147 persones, mentre que a Lleida són 4.986 expedients que engloben 28.154 treballadors. A Tarragona hi ha registrats 7.162 ERTO per 40.992 persones, mentre que a les Terres de l'Ebre la xifra d'expedients és de 2.173 i els treballadors afectats són 8.883.Per sectors d'activitat econòmica, el més perjudicat pels ERTO és el dels serveis (73.276 expedients i 473.017 persones afectades), seguit per la indústria (7.103 expedients i 123.420 persones), la construcció (7.016 ERTO i 42.150 afectats) i l'agricultura (650 expedients i 3.816 persones afectades).

