De rentar la roba a 60 graus a mantenir la distància: els 56 consells de l'Estat per a la tornada a la feina

Rentar els uniformes de treball a entre 60 i 90 graus, i dur-los segellats dins d'una bossa al centre de rentat; evitar el contacte personal -incloent-hi les encaixades de mans- i mantenir una distància interpersonal de 2 metres sempre que "sigui possible", o usar mascareta al transport públic , i també al lloc de feina, si aquesta implica que hi hagi altres persones al voltant.Aquestes són algunes de les 56 recomanacions que ha publicat aquest dissabte el Ministeri de Sanitat de cara a l'aixecament del confinament total, que farà que milers de treballadors tornin als seus llocs de treball a partir d'aquest dilluns, a la major part de l'Estat, i de dimarts, als Països Catalans.La guia, amb el nom de Directrius de bones pràctiques als centres de treball, té com a objectiu "prevenir els contagis" de coronavirus de "tots aquells treballadors i treballadores d'activitats no essencials que no puguin teletreballar", segopns assenyala el ministeri. I comença amb un consell molt clar. No acudir al centre de treball si es tenen símptomes de Covid-19, o si s'ha estat en contacte amb un cas positiu.En aquesta mateixa línia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja ha anunciat aquest dissabte que els treballadors amb símptomes o en contacte amb positius podran demanar la baixa . En paral·lel, la modificació del decret de l'estat d'alarma del 7 d'abril obria la porta a responsabilitzar les empreses pels contagis dels treballadors, en assimilar-les a accidents laborals

Guia de bones pràctiques als centres de treball pel coronavirus by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor