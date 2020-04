Els metges de família estimen haver atès uns 900.000 casos de Covid-19

La Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (semFYC) ha estimat en 900,000 el nombre de casos amb un quadre clínic de Covid-19 que han estat atesos a l'estat espanyol i que no han estat referits principalment a hospitals.Aquesta és la conclusió que se n'extreu d'una enquesta realitzada durant la setmana del 23 al 27 de març a 1.063 especialistes en medicina familiar i comunitària d'atenció primària. Segons expliquen els metges d'aquesta societat, es pot deduir de les xifres que els professionals d'atenció primària fan seguiment a més de 900,000 pacients amb símptomes de la Covid-19 i sense confirmació.Les projeccions de les dades de l'enquesta situen els casos confirmats el 27 de març sobre uns 65.149, xifra molt similar als 64,059 que es van publicar en aquell moment. Coincidència que "donaria validesa als milions de casos menors registrats", argumenta el president de semFYC, Salvador Tranche. "Més de 900,000 casos amb símptomes respiratoris han estat tractats en Atenció Primària; d'aquests, només una mínima part està arribant a l'hospital, el que permet que el sistema es desestressi i les unitats hospitalàries se centrin en l'atenció dels més greus, així com en cures intensives, segons el planejat", reitera.Un altre dels aspectes que més crida l'atenció de l'enquesta és el de les consultes presencials. Si bé el 36,41% dels pacients atesos de manera presencial van acudir al metge per motius vinculats a quadres respiratoris que podrien estar causats per la Covid-19, el 63,5% restant ho van fer per causes diferents. El total d'aquestes consultes presencials per temes no respiratoris se situaria al voltant de 867.000, si es projecten les dades obtingudes de 1.063 metges de família sobre el total de facultatius d'atenció primària.Les consultes presencials per quadres respiratoris haurien suposat una mitjana diària d'entre 3 i 4 pacients per metge de família. Càlcul que, tenint en compte els 29.089 metges de família existents, hauria suposat 494.462 consultes en una setmana a tot Espanya. Pel que fa a la configuració de les activitats assistencials, bona part d'aquestes van passar a realitzar-se via mitjans telemàtics, essencialment telèfon.

