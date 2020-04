FOTOS «Pixapins go home»: cartells a Blanes contra els propietaris de segones residències

Els veïns de Blanes protesten així contra els propietaris de segones residències. Foto: ACN

Clam a les localitats costaneres contra els visitants amb segones residències durant l'estat d'alarma. Si ahir coneixíem que a la costa Daurada la majoria de municipis han blindat els accessos per evitar l'arribada de turistes i estiuejants, i així contenir els contagis de la pandèmia, ara ha sortit a la llum una acció empresa a Blanes, on han aparegut cartells amb el missatge "Pixapins go home". Amb aquesta reivindicació volen protestar contra aquelles persones que han arribat a la ciutat provinents d'altres punts de la geografia catalana, sobretot de Barcelona.Des de l'inici del confinament pel coronavirus s'ha assenyalat els propietaris de cases vacacionals localitzades arreu de Catalunya, des del Pirineu fins a la costa, acusant-los de negligents i imprudents contra l'intent de les autoritats de frenar l'expansió de la pandèmia. Aquest dijous, els Mossos van sancionar 88 famílies per aquest fet.

