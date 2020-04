El govern espanyol preveu que les comunitats autònomes controlin tots els tests de coronavirus

El govern espanyol ultima un decret per garantir que tots els tests de coronavirus disponibles siguin gestionats per les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes. Així ho ha avançat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa aquest dissabte.Illa ha assegurat que les proves PCR de què es disposen actualment són fiables i que els tests ràpids es poden utilitzar com a eina complementària sempre que es respectin els protocols acordats.L'ordre que el ministre ha anunciat avui arriba després que ja des de l'inici de l'epidèmia els laboratoris privats hagin fet negoci amb les proves per diagnosticar Covid-19.Les persones amb simptomatologia de coronavirus i també aquelles que hagin estat en contacte amb casos positius o que hagin presentat símptomes podran demanar la baixa laboral per no anar a treballar a partir de la setmana que ve. Així ho ha detallat aquest dissabte el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després que el govern espanyol hagi anunciat que els treballadors de sectors no essencials podran tornar a treballar a partir de dilluns.Tot i això, Illa i el ministre d'Interior Fernando Grande-Marlaska han insistit que no s'està "desescalant" el confinament i que només es pot sortir de casa per anar a la feina en aquells casos en què el teletreball no sigui possible.També podran demanar la baixa les dones embarassades o aquells que per malaltia o grup d'edat siguin part de col·lectius de risc. La resta, hauran d'anar a treballar si l'empresa els reclama.Marlaska ha assegurat que a partir de dilluns el govern espanyol r epartirà mascaretes al transport públic de tot l'estat espanyol per a aquells treballadors que hagin d'anar a la feina. A més, agents de cossos de seguretat s'encarregaran de vetllar perquè les distàncies de seguretat es mantinguin durant el repartiment. Aquest dissabte, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que els Mossos d'Esquadra no havien rebut indicacions en aquest sentit Illa ha demanat a les empreses que vetllin per garantir les mesures de prevenció contra els contagis. En aquest sentit, el ministre ha demanat que s'esglaonin els torns i que es mantingui la distància de seguretat entre els treballadors, intentant que sigui de dos metres. En els casos d'atenció al públic, també s'ha de controlar l'entrada dels clients i quan això no sigui possible, facilitar equips de protecció sanitaris als empleats.

