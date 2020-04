Aterren al País Valencià dos avions més amb material sanitari comprat a la Xina

Dos avions amb material sanitari que ha comprat el govern valencià a la Xina han aterrat en les últimes hores als aeroports de Manises i Madrid. En concret, l'avió que ha aterrat a Manises aquest dissabte conté 1,5 milions de màscares quirúrgiques, 73.000 mascaretes FFP2 i 57.600 ulleres de protecció. Per la seva banda, divendres va aterrar a Madrid un altre avió amb 100 respiradors no invasius per al País Valencià, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat.L'operació "Ruta de la Seda", posada en marxa per la Generalitat per "assegurar el material sanitari" destinat al País Valencià prossegueix, i demà arribarà un altre avió amb més material.El govern valencià està a l'espera que aquest mes d'abril arribin respiradors comprats a la Xina, a més dels altres 600 encarregats a fabricants del país. A hores d'ara, la capacitat de UCI al País valencià està al 58%.Fins a dia d'avui, l'operació "Ruta de la Seda" ha suposat l'arribada de 8,15 milions de mascaretes, 5,45 milions de guants, 121.050 mones de protecció (EPI), 85.200 ulleres de protecció ocular i 100 respiradors no invasius. Tot això sense contar el material que ha enviat pel govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor