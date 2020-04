El govern espanyol defensa el retorn a l'activitat dilluns perquè el confinament tou ja ha estat «eficaç»

El govern espanyol ha reivindicat aquest dissabte l'aixecament del confinament total i el retorn a un confinament tou, que ja es va aplicar durant les primeres setmanes d'epidèmia de la Covid-19. Precisament, la portaveu del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, ha argumentat que aleshores la mesura ja va resultar "eficaç".El relaxament del confinament, segons Sierra, no impedirà una reducció de l'impacte en la propagació del virus entre la població. "Durant les primeres setmanes vam veure una reducció de la mobilitat del 70%, i això s’hauria de tornar a veure ara. Aquesta reducció de la mobilitat és el que ha aconseguir reduir el contagi i l'impacte", ha assegurat.L'executiu de Pedro Sánchez, doncs, ha fet cas omís de la petició de la Generalitat per mantenir el confinament total . La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dissabte que el relaxament no s'hauria de produir fins a finals d'abril, quan es preveu que els hospitals puguin recuperar certa normalitat en el seu funcionament. En cas contrari, defensa, es posarà en perill la població i el sistema sanitari.A partir de la setmana que ve els treballadors dels sectors no essencials hauran de tornar a la feina si les seves empreses els hi demanen. La secretaria general del Ministeri de Transports, María José Ralló, ha assegurat que el govern espanyol prendrà mesures per garantir les mesures de prevenció de contagis als transports públics de la seva competència, sense aclarir si s'ampliarà l'oferta.El govern espanyol ha anunciat que repartirà deu milions de mascaretes al transport públic per als treballadors que hagin d'anar a la feina. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha recomanat desplaçar-se al lloc de treball en vehicle privat o caminant sempre que sigui possible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor