El Govern exigeix a Sánchez que detalli en quin informe es basa per relaxar el confinament

Avís del Govern de la Generalitat a la Moncloa per l'anunci d'aixecar el confinament total a partir d'aquest dilluns . La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que detallin en quin informe es basen per relaxar el confinament. Budó, que ha recalcat la posició del Govern, ha advertit la Moncloa que si hi ha un rebrot de contagis a Catalunya, la "responsabilitat" serà de "qui no ha tingut en compte l'opinió dels experts".Budó ha concretat que durant aquest dissabte a la tarda, el president de la Generalitat, Quim Torra, farà constar a Sánchez el "malestar" del Govern per la "incertesa" en relació a la proposta de desconfinament de l'Estat. "Encara no se'ns han traslladat aquests criteris", ha exposat la consellera de la Presidència. "Exigim conèixer l'informe dels experts en el qual basa la decisió", ha insistit la portaveu de l'executiu, que ha reclamat "dades objectives i contrastades". Torra demanarà mantenir el confinament total en la conferència de presidents autonòmics amb la Moncloa d'aquest diumenge.El missatge del Govern arriba poques hores després que la consellera de Salut, Alba Vergés, demanés a l'Estat que s'esperi a relaxar el confinament fins a finals d'abril si no es vol comprometre el sistema sanitari de Catalunya . Vergés, que també ha apuntat les etapes que hauria de tenir el desconfinament a partir dels experts consultats per Salut , ha advertit que actuar amb "precipitació" pot "posar en risc l'esforç" de la ciutadania catalana i dels professionals sanitaris.El Govern ha recordat aquest dissabte que la petició que fa a l'Estat no és fruit d'una "batalla partidista". "Ha costat arribar on som. Correm els risc que tot aquest sacrifici serveixi de ben poc", ha explicat Budó, que ha insistit a no aplicar cap canvi de forma immediata. "No estem en la posició de dur a terme un desconfinament amb garanties", ha reblat la portaveu del Govern.Budó també s'ha referit al darrer decret validat pel govern espanyol, un canvi que assenyala les empreses com a possibles responsables dels contagis dels seus treballadors. "Centralitzen les competències i s'espolsen les responsabilitats", ha exclamat la consellera de la Presidència, que ha qualificat les decisions de l'Estat d'"imprudència" i "irresponsabilitat". Per això, el Govern ha demanat prendre totes les mesures de protecció possibles, com la flexibilització dels horaris d'entrada i sortida de les empreses, i distància de seguretat.L'executiu català, que ha lamentat la "laminació de competències" en el marc de l'estat d'alarma que genera "incertesa" als ciutadans, ha demanat informació a l'Estat sobre el repartiment de mascaretes al transport públic a partir de dimarts, quan a Catalunya es podrà tornar a l'activitat laboral. Segons l'ordre del govern espanyol, és Protecció Civil qui s'ha d'encarregar de la logística de les mascaretes."A l'hora de començar aquesta roda de premsa, ni el Ministeri de Transports ni cap instància estatal ha dit com es farà aquesta operació, que comporta una logística important", ha explicat Budó. "Reclamem a l'Estat que sigui rigorós i responsable, i detalli com pensa fer aquest repartiment", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor