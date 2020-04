Seat atura la producció de respiradors d'emergència

Seat ha aturat des d'aquest divendres la producció de respiradors d'emergència a la planta de Martorell. La companyia considera que les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals ja no estan congestionades i es compromet a reprendre la producció en cas de rebrot."Seat ha decidit aturar, per ara, la fabricació de respiradors d'emergència ja que la situació global a les UCI ha millorat com a conseqüència del descens en el nombre de casos positius de Covid-19. Els hospitals no necessiten més respiradors d'emergència", defensa la firma automobilística.La companyia ha corroborat que els empleats que han participat al projecte rebran "la propera setmana" un permís remunerat i no es veuran afectats per l'ERTO "com un agraïment a la seva col·laboració i solidaritat".Seat ha entregat als hospitals 500 respiradors OxyGEN. Es tracta d'un dispositiu d'emergència que permet automatitzar els balons ressuscitadors manuals, de manera mecanitzada i autònoma, per utilitzar-los com a suport a la respiració. Així mateix, permet controlar la freqüència respiratòria, el volum corrent i la ràtio d'inspiració i expiració de forma constant i objectiva proporcionant al pacient un suport que, d'una altra manera, no tindria.

