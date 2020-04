FGC col·labora en l'estudi sobre el coronavirus liderat per Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) col·laborarà en l'assaig clínic liderat per Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet sobre el coronavirus. Per poder dur a terme el projecte cal aconseguir més de 3.000 persones que hagin estat infectades o en contacte amb el virus, i és per això que FGC posarà a disposició dels investigadors aquells treballadors que compleixin els requisits per l'estudi i hi vulguin participar.L'assaig està dirigit a trobar una estratègia basada en l’administració de la hidroxicloroquina, un medicament antiviral ja comercialitzat i per tant segur, a contactes propers d'un cas positiu. La hipòtesi de partida és que aquest tractament reduirà el nombre dels contactes que desenvoluparan la infecció.Si es verifica la validesa del tractament, s'obrirà una via addicional pel control de l’epidèmia de coronavirus al món. L’estratègia podria reduir la transmissió comunitària del nou coronavirus, tot comportant un benefici significatiu en quant a vides salvades.L'estudi el coordina la Fundació de Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i es realitza en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català de la Salut, i l'Hospital Germans Trias i Pujol. Té l’aprovació de l'Agència Espanyola del Medicament i l’OMS.Respecte a la situació sanitària del personal d’FGC en relació al coronavirus, a dia d’avui s'han produït 22 altes, mentre que el nombre de casos confirmats són 5 i els casos possibles 34. El servei mèdic d’FGC fa un seguiment continu de l’estat dels treballadors i treballadores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor