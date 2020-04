Desconfinament en quatre etapes: així serà el pla del Govern per tornar a la normalitat

El Departament de Salut treballa en un pla de desconfinament en el qual es preveu un retorn a l'activitat "gradual" i aplicat en quatre etapes. Així ho ha apuntat aquest dissabte la consellera, Alba Vergés, que n'ha explicat els detalls en una compareixença amb el secretari de Salut Pública, Joan Guix, després de reclamar a l'Estat que s'esperi a relaxar el desconfinament fins a finals d'abril , d'acord amb el que mostren les dades epidemiològiques. Per elaborar la proposta, Salut compta amb un comitè d'experts, per bé que el president de la Generalitat, Quim Torra, va encarregar a l'epidemiòleg Oriol Mitjà un document estratègic semblant quan el va convertir en assessor de Presidència Segons el pla del Govern explicat per Salut, que no disposa de les competències per decretar el confinament total de la població -són de l'Estat en el marc de l'estat d'alarma-, la tornada a la feina dels serveis no essencials seria la primera etapa que s'hauria de posar en marxa, previsiblement a finals d'abril. Només podrien tornar a l'activitat les persones sanes, aplicant mesures de distanciament social. Tal com ha detallat Guix, això hauria d'anar acompanyat d'un reforç dels serveis de transport públic i de l'ús de mascaretes quirúrgiques i higièniques.En una segona etapa -no se n'han detallat les dates-, les persones sanes podrien sortir al carrer "de manera limitada", segons ha exposat el secretari de Salut Pública. Aquesta llibertat de moviments també seria aplicable als nens, fins ara confinats a casa. En una tercera fase, es procediria a l'obertura de bars i restaurants. En la darrera fase, s'obririen escoles i equipaments culturals. El Departament de Salut ha advertit que tots aquests passos haurien d'anar acompanyats de l'aplicació de mesures d'higiene que evitin més contagis.La comunicació sobre les etapes de desconfinament plantejades per Salut no ha agradat al conjunt del Govern. Fonts consultades perassenyalen que el pla exposat per Vergés no ha estat presentat prèviament davant la resta de membres de l’executiu -tampoc el president, Quim Torra- i que no s’ha informat del seu contingut al Procicat, l’organisme integrat per Salut i Interior que coordina la resposta a la crisi sanitària. Les mateixes fonts indiquen que la tasca de planificar el desconfinament recau en Oriol Mitjà, a qui el Govern va fitxar aquesta setmana.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha comparegut per enviar un missatge a l'Estat: el confinament total s'ha de mantenir fins a finals d'abril si no es vol comprometre el sistema sanitari de Catalunya. Vergés, que ha incidit en la posició de la Generalitat després que la Moncloa anunciés que a partir de dilluns es recuperarà l'activitat laboral, ha advertit que actuar amb "precipitació" pot "posar en risc l'esforç" de la ciutadania catalana i dels professionals sanitaris. Per això, la consellera de Salut ha demanat mantenir el confinament absolut fins que acabi el mes.Vergés, que ha recordat que les mesures estrictes "han funcionat" perquè han permès al sistema sanitari resistir, ha explicat que "tots els experts" consultats per Salut indiquen que "una obertura prematura del confinament pot comportar un repunt dels casos". "Estem a pocs dies d'arribar al pic. La setmana vinent podríem ser-hi", ha afirmat Vergés, que ha recordat que fins dues setmanes després del pic de contagis no es poden relaxar les mesures. "Si ens precipitem, aquesta evolució podria canviar", ha insistit la consellera, que ha demanat no malbaratar la feina feta fins ara i esperar a que la corba de contagis sigui més "baixa".La consellera de Salut, que ha recalcat que les decisions s'han de prendre a partir de les dades i no en funció del calendari de Setmana Santa, ha exposat que el Ministeri de Sanitat coneix la realitat sanitària de Catalunya. "Ens diuen que ells prenen mesures per tot l'estat espanyol", ha exposat Vergés sobre quina ha estat la resposta fins ara del govern estatal, que manté la idea de permetre el retorn a l'activitat laboral a partir de dilluns -dimarts en el cas de Catalunya.El Departament de Salut ha volgut transmetre aquest dissabte al matí que el sistema sanitari, després de les mesures adoptades, ha resistit l'allau de casos de la crisi del coronavirus i, a la vegada, avisar que, si es prenen decisions precipitades, es pot produir un "rebrot" de contagis de conseqüències imprevisibles. Vergés ha exposat que s'han aconseguit estabilitzar els casos de pacients crítics -1.600 hospitalitzats- i que l'atenció primària ja ha atès o controlat 100.000 persones. "El sistema està aguantant", ha dit la consellera. "Això no ho podem trencar", ha reblat.Vergés ha deixat clar que el retorn a l'activitat s'ha de produir de forma "gradual" i "segura" un cop s'hagi complert el període necessari després del pic de contagis. Al seu torn, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha recordat que el procés de desconfinament ha de ser "transparent", així com "esglaonat, progressiu i reversible". També ha enumerat quatre elements per garantir un retorn a l'activitat segur: la capacitat del sistema assistencial, la realització de tests, garantir mesures de protecció i la capacitat d'identificar casos.En relació a la situació de les residències de gent gran, Salut ha informat que els geriàtrics disposaran de 180.000 tests per realitzar proves de coronavirus als residents. Això hauria de permetre, segons la conselleria, decidir de quina manera es pot atendre millor aquestes persones i quins espais són els més adequats. Salut també ha avançat que es coordinarà amb l'ONG Open Arms per reforçar els recursos humans disponibles a les residències de Catalunya.

