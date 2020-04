Padrins a domicili

La Jana rep la mona a casa Foto: Aida Moral

Truquen a la porta i la Lia pregunta qui deu ser. Feia dies que no sonava el timbre de casa. La sorpresa arriba en forma de pastís. "Porten la mona!". L'emoció i la il·lusió il·luminen la seva cara. El padrí ha complert puntualment i li ha fet arribar el regal més dolç. De seguida una videotrucada serveix per intercanviar impressions i perquè la fillola li ensenyi com és el pastís que li ha regalat perquè, de fet, ell no l'havia vist abans; l'havia encarregat a distància.El coronavirus i el confinament han transformat la Pasqua, però no la seva essència. Padrins i fillols no volien quedar-se sense celebrar-la, i molts forners i pastissers han reorganitzat els seus negocis per poder oferir un servei a domicili que han hagut de muntar a la velocitat de la llum. "Inicialment pensàvem que no es faria res i no vam preveure ni tan sols tenir matèria primera. Una setmana abans vam decidir fer el tema a domicili i finalment ens ha desbordat", explica en Jordi Morera forner de l'Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú i divulgador.Els forns i pastisseries estan oberts, com a servei essencial que són, però la facturació ha caigut en picat. Tot el que serveixen al sector de la restauració ha quedat aturat, i els establiments que tenen zona de degustació i cafeteria també han hagut de tancar-la. Els queda només la venda a la botiga i per a alguns, com l'Espiga d'Or, les mones a domicili han donat una mica d'aire al negoci. "Hem aconseguit no fer fora a ningú", afirma Morera. La clau, explica, han estat les xarxes socials, que els han permès anunciar i promocionar la disponibilitat de mones a domicili en temps rècord."Ens ha sorprès", assegura. En el seu cas, han elaborat aproximadament un 70% de les peces que fan normalment, tot i que si el que es compara és la facturació, ronda el 50% respecte anys anteriors. "Hem notat molt que la gent prefereix peces més petites. Aquest any, el rotllo de quatre ous és el rei amb molta diferència".I així és com molts padrins no han volgut deixar els seus fillols sense mona, un gest molt agraït pels infants que continuen tancats des de fa un mes i sense encara cap horitzó clar de retorn a la normalitat.

