El CEO recull l'opinió dels catalans sobre el confinament i l'impacte del coronavirus

El Centre d'Estudis d'Opinió ha posat en marxa aquest dissabte una enquesta dirigida a tots els catalans per recollir les seves valoracions sobre l'impacte de l'epidèmia i el confinament.L'enquesta va dirigida als ciutadans majors de 15 anys i el mostreig es farà pel mètode conegut com a 'bola de neu': cada participant haurà de convidar altres persones a respondre-la per aconseguir la màxima quantitat de perfils. L'objectiu és que, "en un temps raonable" hi hagi prou respostes per poder fer ponderacions i encreuaments adequats.El CEO confia que així podrà explorar la possibilitat de ponderar les respostes per algunes variables i acostar així els resultats obtinguts als que es podrien aconseguir amb una enquesta feta amb una mostra representativa. L'enquesta està disponible a la pàgina web del CEO.

