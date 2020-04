Nou hospitals catalans participen en un assaig europeu per prevenir el coronavirus en el personal sanitari

Nou hospitals catalans participaran en el primer assaig clínic que es fa a Europa per prevenir el contagi del coronavirus entre els sanitaris. El programa EPICOS, impulsat des del Ministeri de Sanitat, implicarà a 62 centres de 13 comunitats autònomes de l'estat i uns 4.000 professionals. En el cas de Catalunya els equipaments on es durà a terme el projecte seran l'Hospital Clínic, Sant Pau, l'Hospital del Mar, Sant Joan de Déu, Josep Trueta, Quirón, el Sagrat Cor, Dexeus i Teknon.El programa cerca protegir els professionals i pacients d'aquells sanitaris que puguin estar patint la malaltia de manera asimptomàtica. Per això, s'administrarà de manera preventiva i aleatòria un o dos medicaments comparats amb un grup placebo, seguint les directrius de la OMS i la comunitat científica. Els primers resultats d'aquestes proves es preveu que es tinguin en quatre setmanes.A més del personal mèdic i d'infermeria, l'estudi comptarà amb una àmplia representació d'altres professionals que estan exposats al virus dins l'àmbit hospitalari, com ara zeladors, farmacèutics, i tècnics de radiologia i laboratori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor