Salut reclama a l'Estat que s'esperi a finals d'abril per relaxar el confinament

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha comparegut aquest dissabte abans de la roda de premsa del Govern per enviar un missatge a l'Estat: el confinament total s'ha de mantenir fins a finals d'abril si no es vol comprometre el sistema sanitari de Catalunya. Vergés, que ha incidit en la posició de la Generalitat després que la Moncloa anunciés que a partir de dilluns es recuperarà l'activitat laboral, ha advertit que actuar amb "precipitació" pot "posar en risc l'esforç" de la ciutadania catalana i dels professionals sanitaris. Per això, la consellera de Salut ha demanat mantenir el confinament absolut fins que acabi el mes.Vergés, que ha recordat que les mesures estrictes "han funcionat" perquè han permès al sistema sanitari resistir, ha explicat que "tots els experts" consultats per Salut indiquen que "una obertura prematura del confinament pot comportar un repunt dels casos". "Estem a pocs dies d'arribar al pic. La setmana vinent podríem ser-hi", ha afirmat Vergés, que ha recordat que fins dues setmanes després del pic de contagis no es poden relaxar les mesures. "Si ens precipitem, aquesta evolució podria canviar", ha insistit la consellera, que ha demanat no malbaratar la feina feta fins ara i esperar a que la corba de contagis sigui més "baixa".La consellera de Salut, que ha recalcat que les decisions s'han de prendre a partir de les dades i no en funció del calendari de Setmana Santa, ha exposat que el Ministeri de Sanitat coneix la realitat sanitària de Catalunya. "Ens diuen que ells prenen mesures per tot l'estat espanyol", ha exposat Vergés sobre quina ha estat la resposta fins ara del govern estatal, que manté la idea de permetre el retorn a l'activitat laboral a partir de dilluns -dimarts en el cas de Catalunya.El Departament de Salut ha volgut transmetre aquest dissabte al matí que el sistema sanitari, després de les mesures adoptades, ha resistit l'allau de casos de la crisi del coronavirus i, a la vegada, avisar que, si es prenen decisions precipitades, es pot produir un "rebrot" de contagis de conseqüències imprevisibles. Vergés ha exposat que s'han aconseguit estabilitzar els casos de pacients crítics -1.600 hospitalitzats- i que l'atenció primària ja ha atès o controlat 100.000 persones. "El sistema està aguantant", ha dit la consellera. "Això no ho podem trencar", ha reblat.Vergés ha deixat clar que el retorn a l'activitat s'ha de produir de forma "gradual" i "segura" un cop s'hagi complert el període necessari després del pic de contagis. Al seu torn, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha recordat que el procés de desconfinament ha de ser "transparent", així com "esglaonat, progressiu i reversible". També ha enumerat quatre elements per garantir un retorn a l'activitat segur: la capacitat del sistema assistencial, la realització de tests, garantir mesures de protecció i la capacitat d'identificar casos.En relació a la situació de les residències de gent gran, Salut ha informat que els geriàtrics disposaran de 180.000 tests per realitzar proves de coronavirus als residents. Això hauria de permetre, segons la conselleria, decidir de quina manera es pot atendre millor aquestes persones i quins espais són els més adequats. Salut també ha avançat que es coordinarà amb l'ONG Open Arms per reforçar els recursos humans disponibles a les residències de Catalunya.

