El govern espanyol prorroga els controls a les fronteres amb Portugal i França fins al 25 d'abril

El govern espanyol mantindrà dues setmanes més els controls a les fronteres amb França i Portugal i els allargarà fins al 25 d'abril. La mesura està vigent des del passat 17 de març i segons l'executiu de Pedro Sánchez l'objectiu és frenar la propagació del virus en territori de l'estat espanyol.Només es permet passar els controls a persones amb ciutadania espanyola i residents a l'Estat, treballadors transfronterers i aquells que al·leguin motius de força major per creuar la frontera. La restricció no s'aplica al transport de mercaderies, segons el govern espanyol per assegurar la continuïtat de l'activitat econòmica i preservar la cadena de subministrament.En paral·lel continua vigent la restricció d'arribada de passatgers a través de ports i aeroports espanyols. Només poden fer-los servir com a via d'entrada ciutadans amb nacionalitat espanyola o residents a l'Estat, residents de la Unió Europea que es dirigeixin directament al seu lloc de residència, treballadors transfronterers, professionals sanitaris, personal de transport de mercaderies o persones que acreditin motius de força major.

