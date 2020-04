Buch retreu al govern espanyol que no detalli com repartirà les mascaretes al transport públic

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha criticat en una entrevista aquest dissabte a Catalunya Ràdio que el govern espanyol no hagi aclarit de quina manera repartirà mascaretes a la població al transport públic a partir d'aquest dimarts . No sabem ni on són, ni quantes ens en toca, ni amb quin sistema s'han de repartir o amb quin personal", ha assenyalat Buch.El conseller ha retret a l'executiu de Pedro Sánchez que generi "incertesa" amb els seus anuncis. D'altra banda, les mascaretes anunciades per la Generalitat no estaran disponibles fins al 20 d'abril Buch ha demanat a la població que faci servir algun "sistema de barrera" encara que no es disposi de mascaretes. En aquest sentit, ha dit que amb una mascareta feta a casa, o un element similar, també s'impedeix que es puguin compartir les "micropartícules".Els pròxims dies la Generalitat publicarà tutorials per explicar com fabricar-ne. "Si no estan a l'abast ni del mercat ni de la donació que pot fer l'administració, una bona mesura és prendre precaució, seguir els tutorials de la Generalitat per saber com ens podem fer algun element d'autoprotecció i protecció als altres per evitar que es propagui aquesta malaltia", ha dit Buch.

