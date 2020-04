Més de 14.000 persones han rebut l'alta per la Covid-19 a Catalunya

Un total de 4.298 pacients de Covid-19 ja han rebut l'alta des de l'inici de la pandèmia a Catalunya. En les últimes hores s'han comptabilitzat 785 persones que han superat la malaltia.Catalunya ha experimentat aquest divendres un lleuger repunt en el nombre de víctimes mortals diàries per coronavirus als hospitals catalans. Si dijous es registrava la xifra més baixa des del 23 de març, amb 83 morts, avui aquesta ha augmentat fins als 100. A aquesta xifra cal sumar-hi les 160 morts registrades en residències d'avis , que també han augmentat, tot i que moderant l'increment respecte al dia anterior.La dada no obstant, manté la tendència a la baixa iniciada el passat cap de setmana, lluny dels rècords negatius dels dies immediatament anteriors, quan s'havien superat amb escreix els 200 morts, i especialment lluny del rècord negatiu (272 víctimes) del 30 de març. En total, 3.331 persones han perdut la vida des que va arribar la pandèmia a Catalunya.Pel que fa als nous positius confirmats, se n'han registrat 1.257, notablement per sobre dels 684 del dia anterior, i en la línia de dos dies abans. Des de l'inici de la pandèmia, el territori català ha sumat un total de 32.984 infectats. 5.251 d'aquests són professionals sanitaris. Des de l'arribada de la pandèmia, 2.629 han estat greus, i la xifra s'ha incrementat avui de 47.Arran de l'aixecament del perímetre policial que blindava la conca d'Òdena, el Departament de Salut ja ha informat que no facilitarà més dades específiques dels efectes de la pandèmia a la zona.

