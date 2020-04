Les víctimes en residències moderen l'increment però ja superen les 1.500

El coronavirus ja ha provocat la mort de 1.567 persones que vivien en residències d'avis a Catalunya. Una xifra que representa un increment de 160 defuncions en les darreres 24 hores, segons dades del Departament de Salut. Es tracta d'una pujada menor que la registrada de dimecres a dijous -229 en un sol dia- però la dada no para d'incrementar-se des que es fa pública.A més, hi ha 2.985 residents diagnosticats i 873 hospitalitzats. Fins avui Salut ha confirmat que són 308 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 409 amb persones amb simptomatologia. Totes elles, segons la conselleria, estan aïllades.També hi ha 5.096 treballadors que estan aïllats o tenen simptomatologia d'un total de 75.000 arreu del país. A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades. El sistema està format per 1.073 residències de gent gran.

