Google i Apple s'alien per integrar als telèfons les apps de seguiment del coronavirus

Aliança inèdita en el món tecnològic contra el coronavirus. Apple i Google, les dues companyies que pràcticament monopolitzen el mercat dels sistemes operatius per a telèfons intel·ligents, estan treballant en un projecte perquè les apps de rastrejament de contactes per fer front a la pandèmia s'integrin als teminals amb Android i iOs en actualitzar el sistema, sense que l'usuari hagi de buscar-les.En un comunicat conjunt , les dues companyies californianes han explicat que treballen en un projecte en dues fases. Una primera, perquè les apps governamentals de seguiment de la Covid-19 puguin interactuar entre elles, sigui en terminals Android com iOS. En una segona, no caldria aquesta instal·lació, i apareixerien com a part del sistema en dur a terme una actualització del mateix.Les dues empreses asseguren que donaran prioritat a la "privacitat", la "transparència" i el "consentiment" de l'usuari, i que publicaran "obertament" informació sobre le projecte perquè l'analitzin tercers.

