El coronavirus supera les 100.000 víctimes arreu del món

El coronavirus ja ha causat més de 100.000 víctimes arreu del món, segons un estudi de la universitat nord-americana John Hopkins. Els països més castigats han estat Estats Units, Espanya i França, a banda d'Itàlia i el Regne Unit. En aquest últim país el ritme de contagis i morts és elevat, de manera que ja suposa un focus de preocupació simbolitzat en l'ingrés hospitalari del seu primer ministre, Boris Johnson, que sembla haver superat el pitjor tràngol de la malaltia després de veure's contagiat.Una de les dades més rellevants d'aquest estudi indica que la malaltia només ha necessitat vuit dies per duplicar les 50.000 víctimes mundials que registrava la setmana passada. L'estat de Nova York és la zona del món -països sencers inclosos- amb més contagiats, camí dels 170.000. Ja hi ha 1,6 milions de casos confirmats arreu del planeta després que el virus iniciat a la Xina hagi saltat a la majoria d'estats.A Espanya, les víctimes per coronavirus veuen ralentit per tercer dia consecutiu el seu número. En les últimes 24 hores, les persones mortes arran de la pandèmia han estat 605, segons les dades difoses pel Ministeri de Sanitat. És la quantitat més baixa des del 24 de març, i es troba molt lluny del dia 2 d'abril, en el qual hi va haver 950 víctimes Malgrat tot, el tràgic balanç fa que l'epidèmia hagi provocat ja més de 15.000 morts. En concret, 15.843 defuncions, mentre que els contagis diagnosticats són ja 157.022, un creixement del 3%. Pel que fa a la quantitat de pacients donat d'alta, són 55.668, 4.403 més que les dades de dijous.Com des de l'inici de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els territoris més afectats. La primera registra 44.783 casos diagnosticats i 5.972 defuncions, mentre que la segona comptabilitza 31.824 afectats i 3.231 morts. A més, a Catalunya és l'autonomia on hi ha més persones ingressades a la UCI: 2.582, més d'un miler més que a Madrid. Es tracta d'un 87% dels llits disponibles de crítics.Toti que en els últims tres dies hi ha hagut una tendència a la baixa -757, 683 i 605 víctimes, agafant les dades des de dimecres-, el cert és que és el dissetè dia consecutiu en el qual hi ha més de 600 víctimes. La corba, segons les autoritats, ja està baixant.

