Itàlia allarga el confinament fins al 3 de maig

Itàlia fa dies que registra una tendència a la baixa en quant al nombre de morts per coronavirus. Però això no ha dut el seu govern a aixecar les mesures de distanciament social. Al contrari: el primer ministre, Giuseppe Conti, ha anunciat que perllonga el confinament fins al tres de maig."Prorroguem les mesures restrictives fins al 3 de maig, una decisió difícil però necessària de la qual n'assumeixo totes les responsabilitats polítiques, ha assenyalat Conte, en un missatge televisat, poc després que les dades tornessin a registrar un descens en el nombre de morts per la Covid-19. "No podem cedir ara", ha justificat.La pròrroga, no obstant això, sí que comporta la relaxació d'algunes restriccions. Des del proper dimarts, 14 d'abril -un cop acabada la Setmana Santa- Podran tornar a obrir, per exemple, algunes botigues, com les llibreries, les de roba infantil o les papereries.

