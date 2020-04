La Policia Local de Calella denuncia 23 persones de fora del municipi per saltar-se el confinament

La Policia Local de Calella ha denunciat 23 persones de fora del municipi per saltar-se l'ordre de confinament. En concret es tracta de ciutadans de Barcelona, Terrassa, Vilassar de Mar, Sant Pol i Pineda, que la policia hauria detectat passejant, anant a la platja o fent fotografies.Aquestes denuncies arriben després de la reorganització dels controls policials que el municipi ha dut a terme per frenar l'arribada d'habitants de fora de la localitat, coincidint amb les vacances de Setmana Santa.Aquests punts de vigilància s'han establert a l'N-II en sentit nord i sud, i a la sortida de l'autopista. Des que van començar l'estat d'alarma, la policia de Calella ha registrat 250 denúncies.A més, el Comitè de Crisi de Calella ha encarregat a la Policia que actuï al carrer Sant Joan. Es tracta d'una via amb moltes botigues i on es concentra força gent. L'objectiu és que la policia trobi la forma de fer compatible el comerç del carrer, que és el que el decret del govern espanyol autoritza a estar obert, amb les mesures de seguretat, com la no aglomeració de les persones, el manteniment de la distància de seguretat i l'ús de guants i mascaretes.Per altra banda, aquest divendres el govern municipal posarà damunt la taula la proposta per crear la Comissió de Treball Econòmica i Social de Recuperació de Calella. "La idea és que la comissió estudiï i consensuï mesures de futur per rellançar la ciutat", apunten fonts municipals.

