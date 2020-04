La filla d'un periodista interromp la roda de premsa d'Arrimadas perquè ja sap fer una «m»

La hija pequeña de un periodista se cuela por sorpresa en la rueda de prensa telemática de Arrimadas emocionada porque ya sabía hacer la letra eme: "Había que celebrarlo" https://t.co/jMg59SrQZQ pic.twitter.com/Szb3KrO6Da — Europa Press (@europapress) April 10, 2020

Les emes de la petita Martina Foto: Mariano Alonso

Moment simpàtic (i viral) en la roda de premsa d'aquest divendres d'Inés Arrimadas per videoconferència, , quan la filla petita d'un dels periodistes que hi intervenia ha interromput el seu pare, justament en el moment en què li feia una pregunta a la líder de Cs. El motiu, de molt de pes: ja havia aprés a escriure la lletra ema.Mentre el periodista, Mariano Alonso, de Libertat Digital, plantejava la seva pregunta, la petita Martina, de tres anys, ha entrat inesperadament a l'habitació. Encara que no ha aparegut en la imatge, s'ha escoltat clarament com la nena li explicava emocionada que ja sabia fer la lletra ema.El periodista ha tractat d'acabar de formular la seva pregunta mentre li demanava a la seva filla que s'esperés un moment. Ella no n'ha fet gaire cas: "¡Pare, he fet la teva, la ema!". Davant d'això, Alonso s'ha resignat: "Cal celebrar-ho".L'anècdota de la "convidada sorpresa" ha estat comentada després per Arrimadas: "Les coses del teletreball. Moltes gràcies a la petita Martina per fer-nos somriure en aquests temps tan durs i enhorabona pel seu èxit". Davant les nombroses peticions d'usuaris de Twitter, on s'ha difós el vídeo, Mariano Alonso ha acabat mostrant les emes que li ha fet la seva filla.

